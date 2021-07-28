اولمبياد طوكيو.. منتخب امريكا يحقق فوزا عريضا على ايران في كرة السلة

وعادت الولايات المتحدة للطريق الصحيح، في مسعاها للفوز بالميدالية الذهبية الرابعة على التوالي، بفضل سلسلة من الرميات الثلاثية، لتطوي صفحة الخسارة المخيبة التي تعرضت لها يوم الأحد الماضي أمام فرنسا.وتألق داميلان ليلارد ليسجل ست رميات ثلاثية في الشوط الأول، لتتقدم الولايات المتحدة 60-30.وأنهى ليلارد، الذي يلعب مع بورتلاند تريل بليزرز في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، المباراة مسجلا 21 نقطة، وأحرزت الولايات المتحدة 19 رمية ثلاثية لتحقق الانتصار 120-66.وسيخفف هذا الانتصار مشاعر القلق بشأن الفريق الأمريكي، بعد هزيمة مفاجئة أمام فرنسا يوم الأحد، كانت الأولى للسلة الأمريكية في الأولمبياد منذ 2004، والسادسة فقط في تاريخ المسابقة.لكن الفريق الأمريكي تألق اليوم، وأنهى كيفن دورانت المباراة مسجلا 10 نقاط، واستحوذ على خمس كرات، وقدم خمس تمريرات حاسمة.وستلعب الولايات المتحدة مع التشيك يوم السبت، بينما تواجه إيران منافستها فرنسا في اليوم ذاته.