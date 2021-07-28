منظمو أولمبياد طوكيو يعتذرون عن مشاهد الطعام "المحرجة"

وهذه أحدث واقعة مثيرة للحرج للمنظمين، الذين يواجهون معارضة واسعة لإقامة الألعاب في خضم وباء كوفيد-19، حيث وُجهت لهم اتهامات بإهدار كميات كبيرة من الطعام في الاستاد الوطني، الذي كان مسرحا لحفل الافتتاح يوم الجمعة الماضي.وقالت وسائل إعلام، إن آلاف العبوات التي تحتوي على وجبات طعام لم يمسسها أحد، تم التخلص منها في الملعب، بعد أن تسبب قرار إقامة الألعاب دون جماهير في تقليص عدد المتطوعين العاملين.وتسببت هذه المشاهد في حرج بالغ للمنظمين، الذين يصرون على التأكيد عبر موقع البطولة، أن أولمبياد طوكيو "يهدف إلى تقليل التأثير السلبي لهدر الموارد".واعترف ماسا تاكايا، المتحدث باسم ألعاب طوكيو، اليوم الأربعاء، بوجود فائض كبير من وجبات الطعام خلال حفل الافتتاح.وقال "اعتبارا من الأسبوع الحالي، سيتم تنفيذ إجراءات لتحسين طلبات (الطعام) في كل مكان، ونأسف لحدوث قدر كبير من الطلبات الزائدة عن الحاجة".وأوضح أن فائض الطعام لم يتم التخلص منه، لكن أُعيد تدويره في علف الحيوانات واستخدامات أخرى.