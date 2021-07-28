اولمبياد طوكيو.. كوريا الجنوبية ونيوزيلندا الى ربع نهائي منافسات كرة القدم

وفي الدقيقة 12 سجل هوانج أوي جو هدف التقدم للمنتخب الكوري من ضربة جزاء، قبل أن يضيف وون دو جي الهدف الثاني بنفس الطريقة في الدقيقة 19 .وعاد هوانج أوي جو ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.وواصل هوانج أوي جو تألقه ليسجل الهدف الثالث له والرابع لفريقه في الدقيقة 52 من ضربة جزاء، قبل أن يسجل كيم ين يا الهدف الخامس في الدقيقة 64، ثم اختتم لي كانج إن مهرجان الأهداف بالهدف السادس في الدقيقة .82ورفع منتخب كوريا الجنوبية رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد هندوراس عند ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير لتودع المنافسات.وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، تأهل منتخب نيوزيلندا لدور الثمانية من المنافسات، بعد تعادله السلبي مع نظيره الروماني.ورفع منتخب نيوزيلندا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثاني بالمجموعة متفوقا بفارق الأهداف عن المنتخب الروماني صاحب الرصيد ذاته من النقاط في المركز الثالث.