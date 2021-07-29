أولمبياد طوكيو 2020.. حجازي يفوز بجائزة أفضل لاعب في دور المجموعات

جاء اللاعب أحمد حجازي، قائد المنتخب المصري الأولمبي لكرة القدم، في المركز الأول باستفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأفضل لاعب في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020.

وتفوق حجازي في الاستفتاء على الثلاثي: الياباني كوبو والبرازيلي ريتشارليسون والمكسيكي ألكسيس فيجا.

جاء ذلك بعد نجاح منتخب مصر الأولمبي في الصعود لدور الربع نهائي واحتلال المركز الثاني فى المجموعة الثالثة، خلف منتخب إسبانيا متصدر الترتيب.

وحسم منتخب مصر التأهل إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، بفوزه على أستراليا (2-0)، أمس الأربعاء، في ختام مباريات المجموعة الثالثة.

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول لمنتخب مصر الأولمبي في الدقيقة 45، وأحرز عمار حمدي هدف الاطمئنان في الدقيقة 85.

ورفع منتخب مصر رصيده بذلك إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، متفوقا بفارق الأهداف على الأرجنتين، التي تعادلت مع إسبانيا (1-1)، بينما تذيلت أستراليا المجموعة بـ3 نقاط.

وضرب الفراعنة موعدا مع البرازيل في ربع النهائي، بينما ستلعب إسبانيا مع كوت ديفوار، بعدما تصدرت المجموعة برصيد 5 نقاط.