حقيقة انسحاب لاعب الجودو السوداني أمام نظيره "الاسرائيلي" في اولمبياد طوكيو

ونفت الأولمبية السودانية في البيان انسحاب عبد اللطيف من هذه المباراة.وجاء في بيان الأولمبية السودانية، "حرصت اللجنة الأولمبية السودانية فور علمها بعدم مشاركة لاعب الجودو السوداني محمد عبد اللطيف في مباراته المعلنة أمام اللاعب الجزائري فتحي نورين يوم الاثنين 26 يوليو/ تموز الجاري، على تقصي الأمر ومعرفة أسبابه".وأضاف البيان، "ذكر اللاعب أنه أكمل كافة استعداداته لخوض المباراة إلا أنه تعرض لإصابة في ظهره منعته من خوض المباراة المعلنة، وهو الأمر الذي تم تداوله في بعض وسائل الإعلام على أنه ربما يكون تفاديا لملاقاة اللاعب (الاسرائيلي) الذي كان ينتظر مقابلة الفائز من مباراة السودان والجزائر".وواصل البيان، "لمزيد من الاطمئنان على سلامة اللاعب تم عرضه على الطبيب المختص بالقرية الأولمبية وأجرى الفحوصات اللازمة وأكد تعرض اللاعب لتمزق في الأربطة القطنية أسفل الظهر، حيث وجه في تقريره بضرورة توقف اللاعب عن التنافس والتدريبات لمدة 7 أيام على أن يعاود ذلك تدريجيا، كما بدأ معه جلسات علاجية يومية لإعادة التأهيل".وقالت الأولمبية السودانية إنها حرصت من جانبها على إبلاغ هذه الحقائق للاتحاد الدولي للجودو، وأرسلت له كافة المستندات الطبية المؤيدة لذلك وتقرير الطبيب المختص بالقرية الأولمبية.وتابع البيان، "وتود اللجنة الأولمبية السودانية أن تؤكد على عدم صحة ما يشاع بأنه تم فرض غرامة مالية عليها جراء عدم مشاركة لاعب السودان في مباراته، وأنها على تواصل دائم مع اللجنة الأولمبية الدولية".واردف "وعلى الرغم من أنه في مثل هذه الحالات قد تكون لبعض اللاعبين مواقفهم الخاصة، غير أن اللجنة الأولمبية السودانية لا يمكن أن تسمح لأي من منسوبيها بتقويض الميثاق الأولمبي".