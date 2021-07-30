التقرير الوبائي لاولمبياد طوكيو.. تسجيل اعلى حصيلة يومية باصابات كورونا

وتعد هذه هي أعلى حصيلة يومية من الإصابات تسجلها اللجنة المنظمة منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن اعتبارا من أول تموز/يوليو الجاري، وكانت قد سجلت أمس الخميس 24 حالة جديدة.وشملت قائمة الحالات الجديدة ثلاثة رياضيين من بينهم الأمريكي سام كندريكس نجم القفز بالزانة، ولم يجر الكشف عن هوية الرياضيين الأخرين في التقرير.ووصل بذلك إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد إلى 220 حالة.وتخضع طوكيو لحالة الطوارئ لفترة تتضمن مدة الأولمبياد الذي يقام بدون حضور جماهير.