اولمبياد طوكيو.. منتخب مصر يبلغ ربع نهائي منافسات كرة اليد

وبدا المنتخب المصري مسيطرا على مراحل المباراة، حيث تقدم في النتيجة بفارق كبير من الأهداف منذ الدقائق الأولى.وبعد الفوز، بات المنتخب المصري يحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بـ6 نقاط، ضامنا بذلك تأهله إلى الدور المقبل.وتتأهل أول أربع منتخبات من المجموعتين إلى الدور ربع النهائي.ولم تتبق سوى مباراة وحيدة للفراعنة في دور المجموعات، حيث سيواجه، يوم الأحد، المنتخب البحريني في الجولة الختامية بعد ضمان التأهل.