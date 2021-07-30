كندا تطيح بالبرازيل و استراليا تهزم بريطانيا في الاولمبياد

وتحقق الفوز الكندي بعد نجاح حارسة المرمى ستيفاني لابي في إنقاذ أخر ركلتين للبرازيل، بعد أن أنقذت حارسة البرازيل باربره ركلة جزاء نفذتها قائدة كندا كريستين سينكلير.وكانت البرازيل فازت بفضية الكرة النسائية في دورتي ألعاب عامي 2004 و2008.وسيلتقي المنتخب الكندي الذي توج بالبرونزية في أخر دورتين في الدور المقبل مع الفائز من لقاء دور الثمانية بين الولايات المتحدة وهولندا.وفي مواجهة أخرى أحرزت المهاجمة الأسترالية سام كير هدفا في الثواني الأخيرة لتفرض التعادل على بريطانيا، وتمتد المواجهة لوقت إضافي في استاد إيباراكي كاشيما قبل أن تضيف هدف الفوز 4-3 قبيل النهاية وتمنح بلادها مكانا في المربع الذهبي للمنافسة.وسيلتقي المنتخب الأسترالي في الدور قبل النهائي مع نظيره السويدي الذي فاز 3-1 على نظيره الياباني صاحب الضيافة، بفضل أهداف من ماجدالينا إريكسون وستينا بلاكستينيوس وكوسوفاري أصلاني.