بينها مباراة البرازيل ومصر.. مواعيد ربع نهائي منافسات كرة القدم باولمبياد طوكيو

وفي اولى المباريات يلتقي منتخبا اسبانيا وساحل العاج حيث تشير التوقعات الى ان المواجهة ستكون محتدمة، وستنطلق المباراة في الساعة الـ 11 صباحا بتوقيت بغداد.وفي المواجهة الثانية يواجه منتخب اليابان نظيره نيوزيلندا في الساعة الـ 12 ظهرا، وفي المباراة الثالثة سيصطدم منتخب مصر مع البرازيل في مواجهة صعبة لمنتخب الفراعنة بقيادة شوقي غريب في الساعة الواحدة ظهرا.اما آخر اللقاءات فسيجمع كوريا الجنوبية مع المكسيك في تمام الساعة الـ2 ظهرا بتوقيت العاصمة بغداد.