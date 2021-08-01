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عداء عربي يتأهل إلى قبل نهائي 400 متر في أولمبياد طوكيو

592 مشاهدة

حقق مايكل تشيري أسرع زمن ليتأهل إلى قبل نهائي سباق 400 متر بألعاب القوى في أولمبياد طوكيو، اليوم الأحد، كما بلغ السعودي مازن الياسين قبل النهائي بعد فوزه في التصفيات التي شارك فيها.

ونالت أمريكا ذهبية 400 متر من 1984 وحتى 2008 لكن اللقب أفلت منها في آخر نسختين من الأولمبياد، إذ حصد كيراني جيمس القادم من جرينادا والجنوب أفريقي ويد فان نيكيرك الذهبيتين.
 
وحقق تشيري، بطل العالم في سباق التتابع أربعة في 400 متر والذي احتل المركز الثاني في التصفيات الأمريكية في يونيو/ حزيران، زمنا قدره 44.82 ثانية في طقس شديد الحرارة حيث وصلت درجة الحرارة إلى نحو 40 درجة مئوية.
 
كما تأهل مواطنه مايكل نورمان، الذي حقق 44.07 ثانية في التصفيات الأمريكية وهو ثاني أسرع زمن هذا العام، إلى الدور قبل النهائي.
وتأهل فان نيكيرك، حامل اللقب وصاحب الزمن العالمي، إلى الدور قبل النهائي بصعوبة بعد احتلاله المركز الثالث في التصفيات التي شارك فيها بزمن 45.25 ثانية.
 
وتفوق الياسين على راندولف روس، الذي حقق أسرع زمن هذا العام في يونيو وهو 43.36 ثانية، ليكتفي العداء الأمريكي بالمركز الرابع.
 
ويستكمل الياسين مشواره في دورة الألعاب، غدا الاثنين، بلعب نصف النهائي، على أن يقام النهائي في الـ5 من أغسطس الجاري.
 
وبلغ ستيفن جاردينر القادم من جزر الباهاما الدور قبل النهائي بزمن 45.05 ثانية.
 
وتم استبعاد الكيني إيمانويل كورير، صاحب المركز السادس في بطولة العالم 2019، من التصفيات بعد بداية خاطئة.
 
ويتأهل أول ثلاثة عدائين من كل من التصفيات الست إلى الدور قبل النهائي يوم الاثنين بالإضافة إلى أفضل ستة أزمنة بعد ذلك.

رياضة

أولمبياد طوكيو

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