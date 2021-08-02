والد المصري فارس حسونة يكشف سبب مشاركة نجله بالاولمبياد تحت اسم قطر

وأضاف حسونة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم إعداد فارس للمنافسة منذ 5 سنوات، موضحا أنه تحدث مع الاتحاد القطري، عن أن نجله يستطيع الحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.وواصل: "كان هناك تعهد مني، بأن يتم إعداد فارس للحصول على الميدالية الذهبية في طوكيو، وإذا لم يتمكن من تحقيقها، لم نكن لنعمل من أجل الأولمبياد المقبل".وتابع: "وافقت على لعب فارس باسم قطر، لأنه لم يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد رفع الأثقال المصري، كما أنه كان يتواجد معي من أجل دراسته، فوافقت على الفور على طلب الاتحاد القطري، وكنت أتولى تدريبه بشكل شخصي".وأردف: "رحلت عن مصر بسبب عدم حاجة المسؤولين لي، حيث كانوا يعينون المدربين بالمجاملات وليس الكفاءة.. ولم يتم الاستعانة بي، رغم أنني أخرجت لمصر العديد من الأبطال".وأضاف حسونة الأب أنه عمل في العديد من البلدان العربية، مثل الإمارات والسعودية وقطر، متابعا: "لم يكن أحد يعرف فارس حسونة في مصر قبل أولمبياد طوكيو، لكن الجميع الآن يتحدث عنه وعن نجاحه، وسعيد للغاية برد فعل الجماهير المصرية".