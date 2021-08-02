والد المصري فارس حسونة يكشف سبب مشاركة نجله بالاولمبياد تحت اسم قطر

أبدى المصري إبراهيم حسونة، والد البطل الأولمبي فارس حسونة، الذي يلعب تحت العلم القطري، سعادته الغامرة بالميدالية الذهبية التي حققها نجله في رفع الأثقال بأولمبياد طوكيو.
وأضاف حسونة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم إعداد فارس للمنافسة منذ 5 سنوات، موضحا أنه تحدث مع الاتحاد القطري، عن أن نجله يستطيع الحصول على الميدالية الذهبية في الأولمبياد.
وواصل: "كان هناك تعهد مني، بأن يتم إعداد فارس للحصول على الميدالية الذهبية في طوكيو، وإذا لم يتمكن من تحقيقها، لم نكن لنعمل من أجل الأولمبياد المقبل".
وتابع: "وافقت على لعب فارس باسم قطر، لأنه لم يتواصل معنا أي مسؤول في اتحاد رفع الأثقال المصري، كما أنه كان يتواجد معي من أجل دراسته، فوافقت على الفور على طلب الاتحاد القطري، وكنت أتولى تدريبه بشكل شخصي".
وأردف: "رحلت عن مصر بسبب عدم حاجة المسؤولين لي، حيث كانوا يعينون المدربين بالمجاملات وليس الكفاءة.. ولم يتم الاستعانة بي، رغم أنني أخرجت لمصر العديد من الأبطال".
وأضاف حسونة الأب أنه عمل في العديد من البلدان العربية، مثل الإمارات والسعودية وقطر، متابعا: "لم يكن أحد يعرف فارس حسونة في مصر قبل أولمبياد طوكيو، لكن الجميع الآن يتحدث عنه وعن نجاحه، وسعيد للغاية برد فعل الجماهير المصرية".