البرازيل إلى نهائي أولمبياد طوكيو بعد الفوز على المكسيك بركلات الترجيح

تأهل منتخب البرازيل إلى المباراة النهائية من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021، عقب الفوز على المكسيك في نصف النهائي.

وواجه منتخب البرازيل نظيره المكسيكي، على ملعب كاشيما سوكر، في الدور نصف النهائي من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021.

وسيطر التعادل السلبي على المباراة في وقتها الأصلي، وسط إضاعة لاعبي البرازيل للعديد من الفرص، في ظل استبسال الدفاع المكسيكي.

وتواصل السيناريو في الشوطين الإضافيين، حيث انتهى بالتعادل السلبي، لينتقل الفريقان إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها "راقصو السامبا" بنتيجة 4-1.

وباتت هذه المرة هي الثالثة على التوالي التي يتأهل فيها منتخب البرازيل إلى نهائي الأولمبياد، بعدما حقق الأمر ذاته في نسختي 2012 و2016.

وسيكون منتخب البرازيل على موعد مع مواجهة الفائز من مباراة إسبانيا واليابان، في المباراة النهائية من منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2021.