أمانة بغداد: الايام المقبلة ستشهد اقرار المخطط الانمائي الشامل للعاصمة

ونقل بيان للامانة عن امين بغداد علاء معن، قوله، إن "الاسابيع المقبلة ستشهد الشروع بحملة تطوير كبرى لمركز العاصمة من ساحة التحرير لغاية منطقة الباب المعظم بالتعاون مع اصحاب المحال التجارية والتراثية والثقافية".وأضاف أن "هيئة الرأي قررت توحيد فعاليات كل سوق تجاري وشارع تراثي بالمنطقة وعدم منح اي موافقة او اجازة مخالفة لفعاليات كل سوق مع تنظيم تلك الاسواق والحفاظ على هويتها التراثية واجراء عمليات الترميم والصيانة والتأهيل وازالة تجاوزاتها على الارصفة ومنع الفعاليات الدخيلة عليها"، مؤكداً أنه "سيصبح شارع المتنبي سوقاً لبيع الكتب ودور النشر وسوق السراي يختص بالقرطاسية وسوق الصاغة للحلي والذهب والصفارين للمعروضات والتحف النحاسية والخفافين لبيع العبيّ والشورجة للعطاريات والتوابل والغزل لبيع وعرض الحيوانات".ولفت الى أن "عملية التطوير ستنطلق من شارع المتنبي باعتباره احد اهم المراكز الثقافية عبر توحيد الواجهات واللوحات الاعلانية للمحال وتسقيف الشارع مع تجهيز الباعة بعربات لعرض الكتب بتصاميم موحدة ومميزة بدعم من عدد من المتبرعين والتنسيق مع الجهات الامنية بعدم السماح بدخول العجلات والدراجات باستثناء عجلات الطوارئ".وتابع أن "الايام المقبلة ستشهد اقرار المخطط الانمائي الشامل لمدينة بغداد وبدوره سيحدد استعمالات الارض والمشاريع المهمة للعاصمة".