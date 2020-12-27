إطلاق "مشروع بغداد التنموي"

وقال رئيس الاتحاد يسرى عامر الهاشمي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "مشروع بغداد التنموي يعد الأول من نوعه كون القطاع المختلط والخاص تبنى هذا المشروع الذي سيموله القطاع الخاص".وأشار إلى أن "المشروع يعالج مشاكل اقتصادية مزمنة، أهمها نقص فرص العمل وتراجع المنتج المحلي، حيث يهدف المشروع إلى تحفيز الانتاج بانواعه ومعالجة البطالة، وكذلك ضمان حقوق العمال".بدورها، ذكرت ممثل "شركة الودج"، الراعية لهذا المشروع، نور النعيمي أن "الاقتصاد العراقي بات بحاجة إلى هكذا مبادرات تهدف إلى تحريك المشاريع الراكدة عبر أموال القطاع الخاص، حيث تحظى المشاريع الصغيرة والمتوسطة حول العالم باهتمام كبير وتجدها داعماً لمشاريع كبيرة ويمكن الافادة من هذه التجارب في بلد مثل العراق يملك مقومات النجاح".