بسبب "الهدر".. النزاهة: إيقاف إجراءات تمليك عقار بيع بالمزايدة العلنية في ذي قار

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار تمكن من ضبط الأوليات والمحاضر الخاصة ببيع العقار المشيد عليه (مول) تعود ملكيته لمتهمٍ هاربٍ، ومحجوزٍ لمصلحة محافظة ذي قار؛ لوجود ديونٍ مترتبةٍ بذمة المتهم"، مشيرة إلى "قيام مديرية تنفيذ الناصرية بعرضه بمزايدةٍ علنيةٍ وبيعه بسعر أقل من سعره الحقيقي".وأضافت الدائرة، أن "العقار الذي تبلغ قيمته التقديرية (3,800,000,000) مليارات دينارٍ، تم بيعه بمبلغ (1,500,000,000) مليار دينار، مما أدى إلى حصول هدرٍ في المال العام".وتابعت، أن "قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ذي قار، بعد اطلاعه على الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة، قرر إيقاف إجراءات تمليك العقار لحين حسم القضية، وبيان صحة إجراءات المزايدة من عدمها، فضلا عن حث محافظة ذي قار للطعن بإجراءات المزايدة".