مسؤول لبناني: مساعدات الطحين العراقية حافظت على استقرار سعر رغيف الخبز

وقالت السفارة العراقية في بيروت في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القائم بالأعمال المؤقت، الوزير المفوض أمين عبد الاله النصراوي، يرافقه المستشار احمد جمال كنهش، استقبلا وفداً من الاتحاد العمالي العام في لبنان يرأسه بشارة الأسمر"، مبينة أن "الوفد أشاد بالجهود النوعية التي بذلتها السفارة في ايصال المساعدات العراقية الى لبنان وخاصة مادتي وقود المازوت والطحين".وأشار الوفد، وفقاً للبيان، إلى أن "وقوف العراق إلى جانب لبنان في محنته الحالية دليل على عمق العلاقات الاخوية بين الشعبين"، مبينا في الوقت ذاته أن "مساعدات الطحين العراقية حافظت على استقرار سعر رغيف الخبز لثلاثة أشهر على الأقل".