مدن سكنية ومستشفيات وتطوير مطار بغداد ضمن خطة 2021

وقال النائب الاول لمحافظ بغداد علي احمد العيثاوي في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح الرسمية ان "المحافظة وضعت خطة ستراتيجية متكاملة عملت عليها خلال العام 2020، وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء لتقديم الخدمات للمواطنين، حيث تم تنفيذ خطوط شبكات المجاري والبنى التحتية في عدد من الاقضية والنواحي منها أقضية الحسينية والمحمودية واللطيفية والمدائن ونواحي الجسر، والمعامل والسعادة والكرامة، فضلا عن اكساء الطرق الرئيسة لحزام بغداد".واضاف ان "هناك مشاريع خدمية يتم العمل عليها منها مشروع مجاري حي المنتظر في مدينة الصدر، وتفعيل موضوع تحويل جنس الأراضي إلى سكنية، فضلا عن تقديم الخدمات في سبع قصور والكريعات".واشار العيثاوي الى اهتمام الحكومة بالمشاريع المتوسطة التي وصلت اعدادها الى اكثر من 700 مشروع خدمي واستثماري متوقف في العاصمة منذ العام 2014 بسبب قلة التخصيصات المالية، مستدركا بالقول "لكن البعض منها تم انجازه خلال العام الحالي و البعض الاخر قيد الانجاز من المؤمل أن تنتهي في العام المقبل منها مشاريع الماء الصالح للشرب في ناحية الجسر بقضاء المدائن ومشروع ماء المحمودية المركزي، الى جانب تنفيذ مشروعي شبكة المجاري والماء الصالح للشرب في الطارمية الذي وصل الى نسبة انجاز متقدمة، إضافة الى اكساء اربع محلات سكنية وتنفيذ شبكة مجاري في ناحية اليوسفية وصلت نسبة انجازها الى 75 بالمئة".