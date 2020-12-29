بالوثيقة.. نسبة الضريبة المفروضة على رواتب الموظفين بموازنة 2021

تنشر السومرية نيوز، نسبة الضريبة المفروضة على رواتب الموظفين ضمن مشروع قانون الموازنة المالية العامة لعام 2021، الذي وصل إلى مجلس النواب في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.