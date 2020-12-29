طهران تعلن تفعيل اللجنة المشتركة الايرانية العراقية بعد توقف 6 أعوام

قال وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، إن اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق، ستعاود نشاطها خلال العام القادم، بعد توقف استمر 6 سنوات.
وفي تصريح له من بغداد، أوضح اردكانيان أن "طهران تستضيف خلال الأسابيع القادمة اجتماع اللجنة المشتركة العليا للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران والعراق، بعد توقف لستة أعوام متتالية".
وذكر أن "وفدا مختصا سيمثل العراق في هذا الاجتماع، على أن يجري مباحثات بناءة مع القطاعين العام والخاص الإيرانيين، وبما يسهم في تعزيز العلاقات الثنائية".