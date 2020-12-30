العراق يفقد اكثر من 50% من طاقته الانتاجية الكهربائية لتقادم شبكات التوزيع

يفقد العراق اكثر من 50% من طاقته الانتاجية الكهربائية نتيجة تقادم شبكات التوزيع مما يضع منظومة العراق الوطنية على حافة الانهيار التام مع انعدام شبه تام للتيار الكهربائي.
المختص بشأن الطاقة احمد الركابي أكد ضرورة العمل على تأهيل شبكات توزيع الطاقة الكهربائية من خلال استثمار مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية المختصصة بهذا المفصل المهم في قطاع الطاقة .
يذكر ان وزارة الكهرباء العراقية وشنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، وقعت مذكرة تفاهم لتنفيذ محطات كهرباء فرعية بقدرة 33/11 كيلو فولت بهدف المساهمة في ترقية شبكة التوزيع الكهربائية ، والتغلب على أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
ووقع الاتفاقية وزير الكهرباء ماجد مهدي العمارة، ولوك ريمون نائب رئيس شنايدر إلكتريك للعمليات الدولية، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي للعاصمة الفرنسية باريس في التاسع عشر من شهر تشرين الأول.
وقال الركابي إن "واقع تطوير شبكات توزيع الطاقة من الصناعات بنسبة ٥٠بالمنئة لاسيما أن أغلب شبكات البلاد لم تؤهل منذ انشاءها قبل عقود من الزمن، الأمر الذي رفع نسبة الصنائعات لاعتماد الطرق التقليدية في معالجة القطوعات التي تتعرض لها".
وأضاف الركابي ان "أساليب نقل الطاقة حول العالم شهدت تطور في جميع مفاصلها وباتت خطوط النقل مخفية في كثير من دول العالم ويقلل من تعرض الشبكة للتأثير بالعوامل المناخية."
وكان قد بين المدير العام لشنايدر إلكتريك العراق إمرا تكدمير:" تتواجد شنايدر إلكتريك بأعمالها في العديد من المشروعات الحيوية التي تسهم في إعادة الإعمار، ومع تزايد الطلب على الكهرباء في العراق ليصل سنويا إلى ما يقرب من 10 بالمئة كان من الضروري وجود حلول تكنولوجية تسهم في زيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها محطات الكهرباء، ومواجهة الاحتياجات الضرورية لوجود محطات جديدة لحل مشكلات التوزيع في قطاع الطاقة ومساعدة وزارة الكهرباء في تحقيق أهدافها في توصيل طاقة كهربائية فعالة وموثوقة للمواطنين العراقيين".
واضاف ان "دور شنايدر إلكتريك لا يتوقف عند مرحلة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطات، لكن كذلك سنتولى تدريب المهندسين والفنيين العراقيين، وسنعتمد بشكل كبير على الخبرات المحلية من المهندسين العراقيين، حيث نعمل اضافة الى العراق في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي".