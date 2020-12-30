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العراق يفقد اكثر من 50% من طاقته الانتاجية الكهربائية لتقادم شبكات التوزيع

اقتصاد

2020-12-30 | 02:20
العراق يفقد اكثر من 50% من طاقته الانتاجية الكهربائية لتقادم شبكات التوزيع
1,497 مشاهدة

يفقد العراق اكثر من 50% من طاقته الانتاجية الكهربائية نتيجة تقادم شبكات التوزيع مما يضع منظومة العراق الوطنية على حافة الانهيار التام مع انعدام شبه تام للتيار الكهربائي.

المختص بشأن الطاقة احمد الركابي أكد ضرورة العمل على تأهيل شبكات توزيع الطاقة الكهربائية من خلال استثمار مذكرات التفاهم مع الشركات العالمية المختصصة بهذا المفصل المهم في قطاع الطاقة .

يذكر ان وزارة الكهرباء العراقية وشنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال إدارة الطاقة والتحكم الآلي، وقعت مذكرة تفاهم لتنفيذ محطات كهرباء فرعية بقدرة 33/11 كيلو فولت بهدف المساهمة في ترقية شبكة التوزيع الكهربائية ، والتغلب على أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
 
ووقع الاتفاقية وزير الكهرباء ماجد مهدي العمارة، ولوك ريمون نائب رئيس شنايدر إلكتريك للعمليات الدولية، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي للعاصمة الفرنسية باريس في التاسع عشر من شهر تشرين الأول.
 
وقال الركابي إن "واقع تطوير شبكات توزيع الطاقة من الصناعات بنسبة ٥٠بالمنئة لاسيما أن أغلب شبكات البلاد لم تؤهل منذ انشاءها قبل عقود من الزمن، الأمر الذي رفع نسبة الصنائعات لاعتماد الطرق التقليدية في معالجة القطوعات التي تتعرض لها".
وأضاف الركابي ان "أساليب نقل الطاقة حول العالم شهدت تطور في جميع مفاصلها وباتت خطوط النقل مخفية في كثير من دول العالم ويقلل من تعرض الشبكة للتأثير بالعوامل المناخية."
 
وكان قد بين المدير العام لشنايدر إلكتريك العراق إمرا تكدمير:" تتواجد شنايدر إلكتريك بأعمالها في العديد من المشروعات الحيوية التي تسهم في إعادة الإعمار، ومع تزايد الطلب على الكهرباء في العراق ليصل سنويا إلى ما يقرب من 10 بالمئة كان من الضروري وجود حلول تكنولوجية تسهم في زيادة كفاءة الخدمات التي تقدمها محطات الكهرباء، ومواجهة الاحتياجات الضرورية لوجود محطات جديدة لحل مشكلات التوزيع في قطاع الطاقة ومساعدة وزارة الكهرباء في تحقيق أهدافها في توصيل طاقة كهربائية فعالة وموثوقة للمواطنين العراقيين".
 
واضاف ان "دور شنايدر إلكتريك لا يتوقف عند مرحلة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالمحطات، لكن كذلك سنتولى تدريب المهندسين والفنيين العراقيين، وسنعتمد بشكل كبير على الخبرات المحلية من المهندسين العراقيين، حيث نعمل اضافة الى العراق في مصر وشمال أفريقيا والمشرق العربي".
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