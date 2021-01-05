هيأة الضرائب: 3 تريليون و850 مليار ايراد عام 2020

وقال مدير عام الهيأة شاكر محمود الزبيدي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "نسبة ايراد الشهر كانون الاول لسنة 2020 بلغت أكثر ٤٣٠ مليار وهذا يعني الى ان هنالك زياده عن نفس الشهر لسنة( ٢٠١٩) حيث كانت نسبة السنة الماضيه لنفس الشهر بــ ٣٢٠ مليار".واضاف الزبيدي: ان الضرائب حققت ايرادات عالية قياسا للسنوات السابقة ووصل ثلاث ترليون وثمنمائة وخمسون مليار دينار نسبة الزياده عن سنة ٢٠١٩).معتبراً: الى الايرادات المالية بدأت تتضاعف كون ايرادات سنة ٢٠١٩ كاملة ثلاثة ترليون ومئة مليار دينار، على الرغم من الظروف الحالية غير الطبيعية استطاعت الهيأة ان تحقق زيادة ايراداتها عن السنة الماضية بنسبة ٢٥ %".