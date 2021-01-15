ارتفاع الذهب بفضل آمال التحفيز الأمريكي

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1848.75 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:48 بتوقيت غرينتش، بينما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1851 دولارا للأونصة.وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى "أواندا" إن "التحفيز سيكون إيجابيا لأسواق الأصول وفي ظل استبعاد رئيس مجلس الاحتياطي أي احتمالات لزيادة أسعار الفائدة أو خفض مشتريات السندات قريبا، فإن الذهب يلقى الدعم".لكنه قال إن تحرك أسعار الذهب يشهد حالة من الثبات ولا يظهر أي مؤشرات على محاولة الاختراق صوب الصعود.وكشف الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن حزمة تحفيز مقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار أمس الخميس لتنشيط الاقتصاد وتسريع عمليات التحصين بلقاحات مضادة لفيروس كورونا.