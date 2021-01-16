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النفط يغلق بما يزيد عن 2٪ بسبب إغلاق الصين ومخاوف التحفيز الأمريكي

اقتصاد

2021-01-16 | 02:19
النفط يغلق بما يزيد عن 2٪ بسبب إغلاق الصين ومخاوف التحفيز الأمريكي
3,876 مشاهدة

اغلقت أسعار النفط بأكثر من 2٪ السبت، وسجل كلا العقدين خسارة خلال الأسبوع حيث خففت المخاوف بشأن إغلاق المدن الصينية بسبب تفشي فيروس كورونا من الارتفاع مدفوعة ببيانات واردات قوية من أكبر مستورد للخام في العالم .

ونزل برنت 1.58 دولار أو 2.80 بالمئة ليستقر عند 54.84 دولار للبرميل. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي على انخفاض 1.51 دولار أو 2.82٪ إلى 52.06 دولار للبرميل.

سجل كلا الخامين القياسيين ، اللذان بلغا أعلى مستوى لهما في نحو عام في وقت سابق من الأسبوع ، أول انخفاض أسبوعي لهما في ثلاثة أسابيع ، مع انخفاض برنت 1.6٪ على مدار الأسبوع وتراجع الخام الأمريكي بنحو 0.4٪.

بينما يواجه المنتجون تحديات لا مثيل لها في الموازنة بين معادلات العرض والطلب وحسابات التفاضل والتكامل التي تنطوي على طرح اللقاح مقابل عمليات الإغلاق ، تعززت العقود المالية بسبب الأسهم القوية وضعف الدولار ، مما يجعل النفط أرخص ، إلى جانب الطلب الصيني القوي.

تم التشكيك في هذه الإيجابيات يوم الجمعة حيث ارتفع الدولار وصعدت الصين إجراءات الإغلاق.

قد تؤدي حزمة إغاثة COVID-19 التي تبلغ قيمتها حوالي 2 تريليون دولار في الولايات المتحدة والتي كشف عنها الرئيس المنتخب جو بايدن إلى زيادة الطلب على النفط من أكبر مستهلك للخام في العالم. ومع ذلك ، قال بعض المحللين إن هذه الخطوة قد لا تكون كافية لتأجيج الطلب.
أظهرت بيانات جمركية ، اليوم الخميس ، أن واردات النفط الخام إلى الصين ارتفعت بنسبة 7.3٪ في عام 2020 ، مع وصول واردات قياسية في اثنين من كل أربعة فصول مع زيادة تشغيل المصافي وانخفاض الأسعار ، مما دفع إلى التخزين.

لكن الصين سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة بكوفيد -19 اليومية في أكثر من 10 أشهر يوم الجمعة ، وهو الحد الأقصى للأسبوع الذي أدى إلى إغلاق أكثر من 28 مليون شخص حيث عانت من أول حالة وفاة بفيروس كورونا في البر الرئيسي منذ مايو.
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