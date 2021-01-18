الطاقة النيابية: العراق يمتلك طاقة غازية تغنيه عن المستورد

أكدت لجنة الطاقة النيابية، اليوم الاثنين، أن العراق يمتلك طاقة غازية تكفي لتشغيل جميع المحطات والاستغناء عن الغاز المستورد.



وقال عضو اللجنة أمجد العقابي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "العراق يمتلك طاقة غازية في حقل المنصورية وحقل وزاد وحقل عكاز تكفي لتشغيل جميع المحطات الغازية والاستغناء عن الغاز المستورد".

وأضاف، أن "الوضع الوبائي أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار النفط خصوصا في الدول المصنعة والمنتجة التي تحتاج إلى النفط"، معتبراً أن "ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب عليه مرهونا بالقضاء على هذا الوباء مما يجعل الوضع مستقرا بالنسبة للشركات ودول العالم التي أغلقت أبوابها بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا".