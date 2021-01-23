النفط تعلن تأمينها خزيناً استراتيجياً جيداً من النفط الأبيض

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية إن "الوزارة تمكنت من تأمين الحصص المخصصة للمواطنين من مادة النفط الأبيض ليتم توزيعها بينهم بموجب البطاقة النفطية التي أعدتها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة".ولفت إلى أن "الوزارة جهزت المواطنين في محافظة بغداد بكميات من مادة النفط الأبيض بلغت أكثر من مائة لتر ومن ثمة تجهيز المواطن بخمسين لتراً بموجب البطاقة الوقودية، فيما تم تجهيز المواطنين في باقي المحافظات بحصة نفطية بلغت 100 لتر لكل عائلة بالاعتماد على البطاقة التموينية".