النفط تكشف عن خطة لإنتاج 900 مليون قدم مكعب من الغاز

كشفت وزارة النفط العراقية، الاحد، عن وضع خطة لإنتاج 900 مليون قدم مكعب يوميا، من حقول النفط والغاز في محافظات البصرة وميسان وذي قار جنوبي البلاد.



وقال حامد يونس وكيل وزارة النفط العراقية لشؤون التوزيع في تصريح صحفي، إن "الوزارة أعدت خططا جديدة، لاستثمار الغاز المصاحب والغاز الحر من حقول تلك المحافظات".

وأوضح يونس أن "كميات الغاز المستثمرة حاليا تصل إلى أكثر من ألف وخمسمائة مليون متر مكعب قياسي في اليوم الواحد"، مشيراً الى ان الخطة تتضمن "إنتاج أكثر من 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من حقل أرطاوي الغازي في البصرة، وأكثر من 500 مليون قدم مكعب قياسي من حقول محافظتي ميسان وذي قار الغازية".

وأكد يونس أن "الإنتاج الوطني من مادة الغاز لا يكفي لسد الحاجة الفعلية للبلاد لتزويد جميع المحطات الكهربائية، لذا نعمل على استيراد الكميات المتبقية من إيران".