المالية النيابية تكشف موعد الانتهاء من مناقشة موازنة 2021

كشفت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، موعد الانتهاء من مناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021.



وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي في تصريح نقله التلفزيون الرسمي، إن "اللجنة وضعت سقفا زمنيا الى نهاية الاسبوع الحالي لانهاء مناقشة مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2021 ووضع حلول مثمرة ومناسبة".

واضافت التميمي أن "الاجتماعات متواصلة من اجل وضع خطة بعد قراءة مواد الموازنة والمناقشة بين اعضاء اللجنة"، موضحة انه "تم استضافة الكثير من المسؤولين وتقسيمهم على اللجان الفرعية للرئاسات الثلاث والوزارات بعد طلب البيانات والموازنات التفصيلية".