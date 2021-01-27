تتضمن مشاريع واعدة بقطاع النفط.. العراق يوقع مذكرة تفاهم مع "توتال" الفرنسية

وقال اسماعيل في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "هذه المذكرة تأتي تتويجاً لسلسلة من المباحثات والنقاشات التي بدأت قبل ستة أشهر، وتهدف للتوصل الى تعاون مثالي لتحقيق خطط الوزارة في تطوير قطاع النفط والطاقة، وخصوصاً في مشاريع الاستثمار الامثل للغاز، والطاقة النظيفة والبنى التحتية وغيرها".وكشف اسماعيل عن "وضع الجهات المعنية في الوزارة اللمسات النهائية مع توتال لمحاور التعاون المشترك والتوصل الى صيغة عقود تحقق الاهداف المشتركة".وأشار وزير النفط الى "الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة والسيد رئيس الوزراء لقطاع النفط والطاقة، والتوجيه بتوفير البيئة المناسبة لعمل الشركات العالمية".من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لشركة توتال النفطية الفرنسية باتريك بويانيه عن سعادته بهذا التعاون مع وزارة النفط وشركاتها الوطنية، مؤكداً "رغبة شركته وتطلعها الى تحقيق المزيد من التعاون والشراكة مع العراق".وشدد على ضرورة "الانتهاء من صياغة عدد من العقود الاستثمارية في قطاع النفط والطاقة، خلال الفترة المقبلة".وكان وزير النفط قد رافق الرئيس التنفيذي لشركة توتال الفرنسية والوفد المرافق له، في جولة شملت عدد من الحقول والمواقع النفطية والغازية في محافظة البصرة.