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"زين" أول شركة اتصالات تطلق الجيل الرابع تجريبياً في عموم العراق

اقتصاد

2021-01-27 | 10:03
"زين" أول شركة اتصالات تطلق الجيل الرابع تجريبياً في عموم العراق
5,304 مشاهدة

انجازٌ جديد حققته زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا، حيث أطلقتً خدمات الجيل الرابع 4G-LTE تجريبيا في كافة أرجاء العراق . تحت شعار 4G” عندك منو يگدرلك والمستقبل ينتظرك”، حيث التزمت زين العراق بوعدها لمشتركيها بتوفير أفضل تجربة وسرعة لخدمات الجيل الرابع 4G-LTE على مستوى الشرق الأوسط وستبدأ مسيرة التحول الرقمي في العراق من خلال تقنيات الجيل الرابع التي ستكون اسرع باضعاف ما موجودة عليه في الجيل الثالث.

الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد علق على الاطلاق التجريبي للجيل الرابع "على الرغم من الظروف التي نمر بها في ظل جائحة كوفيد-19 بالإضافة الى كافة التحديات التي رافقت اعلان اطلاق الخدمة، نقدم للعراقيين تقنية الجيل الرابع 4G-LTE، التي ستمكننا من تقديم المنتجات والخدمات الأكثر ابتكاراً للمستخدم العراقي في القطاعات الاستهلاكية وريادة الأعمال وإنترنت الأشياء وفي العديد من القطاعات الاقتصادية والصحية والتعليمية. وستدعم تقنيات الجيل الرابع، جهود زين العراق في رحلتها للتحوّل الرقمي. ونحن سعداء بأننا شركة الاتصالات الأولى في العراق التي اطلقت خدمات الجيل الرابع، التي باتت اليوم في متناول مشتركينا عبر شبكة تمتلك أوسع تغطية في كافة أرجاء العراق".
 
وأعلنت زين عن اطلاقها الخدمة من خلال حملة اعلانية بمستوى عالمي وجديد من نوعه جمعت النجمين سيف نبيل ومحمد رمضان تجسد أهمية خدمات الجيل الرابع بالنسبة للعراقيين في كافة جوانب حياتهم. ويشكل هذا العمل التعاون الأول بين النجمين الذي يقدم للمشاهد العراقي والعربي بطريقة مبتكرة جديدة في رسالةٍ تشكل دلالة واضحة على موقع زين العراق الريادي وجهودها الكبيرة واستثماراتها التي تهدف إلى تحقيق غدٍ أفضل للعراق.
 
وتتعاون زين مع شركائها من مجهزي التكنولوجيا العالمية المعتمدة لأحدث التقنيات والحلول مثل اريكسون السويدية وهواوي ونوكيا. ولقد بلغت السرعة التي حققتها زين العراق عبر خدمات الجيل الرابع في المراحل التجريبية معدلات قياسية. وتتيح هذه السرعة للمستخدمين تصفّح الانترنت والتمتع بمكالمات فيديوية عالية الوضوح، إلى جانب خدمات بث المباشر وممارسة الألعاب الإلكترونية عبر الانترنت بشكل اسرع.

هذا وقامت زين العراق مؤخراً بحملة لاستبدال شرائح الهاتف التي لا تدعم خدمة الجيل الرابع بواحدة جديدة مجاناً وبنفس الرقم الحالي مع هدية انترنت مجاني 4 كيكابايت لكل مشترك يقوم باستبدال شريحة الهاتف حيث يمكن للمشترك ارسال 4G الى الرقم 21777 لمعرفة اذا ما كانت الشريحة تدعم خدمات الجيل الرابع من عدمه.
 
يمكن الاشتراك بباقات انترنت 4G-LTEعن طريق الاتصال بالرقم المجاني *321# او ارسال 100 برسالة الى 21777 او من خلال تطبيق زين العراق على الهواتف الذكية.

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