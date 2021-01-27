وزير الموارد المائية: التجاوزات استنزفت الدولة والمياه ولا يمكن السماح بها

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاربعاء، أن التجاوزات استنزفت الدولة والمياه ولا يمكن السماح بها.

وقال الحمداني في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن "أبرز التحديات التي تواجه حملة الوزارة لإزالة التجاوزات على الأنهر، ادعاء بعض المتجاوزين بأنهم متنفذون ولديهم سلطة وينتمون إلى بعض الأحزاب".

وأضاف أن "المتجاوزين استغلوا الفراغ الحاصل في العراق بعد العام 2003 وكذلك العام 2014 وادعوا بأنهم متنفذون وسيطروا على بعض الحصص المائية"، لافتاً إلى أن "الوزارة تعمل على مشاريع استراتيجية، محددة بوقت زمني لإنهاء هذه التجاوزات بالكامل".

واعتبر الحمداني أن "التجاوزات استنزفت الدولة والمياه ولا يمكن السماح بها، مبيناً أن "الوزارة باشرت بحملة وبدعم من رئيس الوزراء لإزالتها".

وأكد أن "إزالة التجاوز تعني الحفاظ على حياة المتجاوز وممتلكاته وحماية بغداد والمحافظات الأخرى من أي غرق قد يحصل"، مشيراً الى أن "الفيضان الأخير في السودان كان سببه التجاوزات".