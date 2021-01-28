تعرف على أسعار الدولار في العراق

تنشر السومرية نيوز، قائمة بأسعار الدولار بحسب المركز العراقي الاقتصادي السياسي، لليوم الخميس (28 كانون الثاني 2021).



سعر بيع الدولار 146,000

سعر شراء الدولار 145,000