مؤشرات تداول سوق العراق للأوراق المالية لليوم الخميس

عدد الشركات المدرجة: 104عدد الشركات المتداولة: 221. بلغ عدد الاسهم المتداولة (422,385,425) سهم .2. بلغت قيمة الاسهم (449,232,271) دينار .3. اغلق مؤشر الاسعارISX60 في جلسة اليوم على (488.42) نقطة مرتفعاً بنسبة (0.41%) عن إغلاقه في الجلسة السابقة البالغ (486.44) نقطة.4. تداول اسهم (22) شركة من اصل (104) شركة مدرجة في السوق .5. يبلغ عدد الشركات الموقوفة بقرار من هيئة الاوراق المالية لعدم التزامها بتعليمات الافصاح المالي (22) شركة .6. بلغ عدد الاسهم المشتراة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (156) مليون سهم بقيمة بلغت (169) مليون دينار من خلال تنفيذ (13) صفقة على أسهم شركتين7. بلغ عدد الاسهم المباعة من المستثمرين غير العراقيين في السوق (6) مليون سهم بقيمة بلغت (23) مليون دينار من خلال تنفيذ (13) صفقة على أسهم (4) شركات.