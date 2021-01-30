رابطة المصارف تعلن عدد الحسابات والبطاقات المفعلة في المصارف داخل العراق

أعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، اليوم السبت، ان عدد الحسابات المصرفية في المصارف العاملة داخل العراق، تبلغ اكثر من 4.8 مليون حساب مصرفي.

وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة العراقية علي طارق، في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "الحسابات المصرفية تبلغ اكثر من 4.8 مليون حساب وهي نسبة جيدة جداً، وتشهد نمواً سنوياً كبيراً وهو اكثر من 44٪ بفضل برنامج توطين رواتب موظفي الدولة وافتتاح شركات جديدة بالإضافة إلى احتياج المواطنين للادخار في المصارف بسبب نسبة الفائدة العالية للودائع الثابتة والشراء من الانترنت وغيرها".

واضاف أن "عدد البطاقات المصرفية المفعلة حالياً اكثر من 11.2 مليون بطاقة، بينما عدد أجهزة الصراف الالية تبلغ 1170 جهازاً"، موضحاً أن "أجهزة نقاط البيع المعروفة بـPOS تبلغ نحو 4 الاف جهاز، وتعمل شركات الدفع الالكتروني على زيادة لتشمل جميع المتاجر في عموم البلد خلال السنوات المقبلة".

وتابع أن "المحافظ الالكترونية المفعلة تبلغ اكثر من 3.5 مليون محفظة، كما أن نقاط الدفع النقدي تبلغ نحو 13 الف جهاز منتشرا في عموم العراق".

وبين أن "استراتيجية البنك المركزي العراقي لتعزيز الشمول المالي ساهمت في زيادة الحسابات المصرفية والبطاقات المصرفية وأجهزة الدفع الالكتروني، بالإضافة إلى أنها تمكنت من تنويع الخدمات المصرفية إلى جميع المواطنين في بغداد والمحافظات"، لافتاً إلى أن "البنك المركزي يعمل مع وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والبنك الدولي ورابطة المصارف الخاصة والمؤسسات المالية الأخرى على تعزيز مفهوم الشمول المالي داخل العراق".