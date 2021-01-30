لوك اويل تمدد اتفاقية التعاون المشترك مع ناحية الشهيد عز الدين سليم شمالي البصرة

وذكر بيان لشركة ايغور افجيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه ان الشركة "ستقوم استنادآ لهذه الاتفاقية بتنفيذ مشاريع خدمية واجتماعية في مختلف القطاعات الخدمية مثل التربية والتعليم والصحة والماء والبلديات بالاضافة الى رعاية النشاطات الرياضية والثقافية والعلمية".واشار البيان الى "ان هذه الخدمات تعتبر هدية من شركة لوك اويل الى سكان المناطق المحيطة بالحقل على أساس المبالغ غير المستردة".وأضاف البيان ان "شركة لوك اويل وقعت هذه الاتفاقية منذ بداية العمل في مشروع حقل غرب القرنة-2 سنة 2011 ويتم تجديد هذه الاتفاقية سنويآ.واختتم البيان ان "مجموع المشاريع التي تم تنفيذها في هذا الإطار بلغ 53 مشروعا في ناحية الشهيد عز الدين سليم وقضائي المدينة والقرنة منذ سنة 2011 ولغاية سنة 2020. فيما بلغت تكاليف هذه المشاريع بحدود مليونين ومئتي الف دولار توزعت على القطاعات الخدمية المختلفة".