المالية البرلمانية تعقد اجتماعاً برئاسة الحلبوسي لمناقشة مشروع الموازنة

عقدت اللجنة المالية البرلمانية، السبت، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون موازنة 2021.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، إن الأخير "ترأس اجتماع اللجنة المالية، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021".