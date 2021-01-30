نائب: الموازنة لم تراع معيارين في توزيع المبالغ بين المحافظات

أكد عضو مجلس النواب قصي عباس الشبكي، اليوم السبت، ان هنالك العديد من المخالفات والتناقضات التي تضمنتها موازنة 2021، مشيرا الى انها لم تراع معياري النسب السكانية والمحرومية في توزيع المبالغ بين المحافظات.



وقال الشبكي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك العديد من المخالفات والتناقضات التي تضمنتها الموازنة بصيغتها الحالية، حيث أنها تضمنت ابواباً تناقض جملة وتفصيلا ما جاء في الورقة البيضاء التي أعدتها الحكومة والزمت نفسها بها"، مبينا ان "الورقة البيضاء تحدثت عن ضغط الإنفاق وتقنين الصرفيات في المؤسسات بعكس ما هو موجود في الموازنة التي وصلت مبالغها الى 164 تريليون دينار".

واضاف، ان "مجلس النواب مطالب بتعديل الموازنة وتقنين المبالغ والصرفيات بشكل واضح، رغم ان تلك الخطوات ربما ستحتاج لوقت من المناقشات والحوارات والتفاهمات لكنها خطوة مهمة وضرورية للخروج بموازنة تلائم الواقع الحالي".

واشار الشبكي إلى، ان "المبدأ الأساسي الواجب اتباعه في الموازنة هو النسب السكانية وتطبيق العدالة ومراعاة المحرومية من خلال ايجاد الية توازن واقعية لوضع كل محافظة لكن هذا الامر لم نراه في الموازنات السابقة وحتى الموازنة المرسلة حاليا من الحكومة".

وأوضح، أن "تطبيق معياري الكثافة السكانية والمحرومية هو امر ضروري لكن للاسف لم نراه حتى اللحظة حيث نجد على سبيل المثال نينوى التي دمرت بناها التحتية لم يرصد لها مبالغ في وقت ان محافظات أخرى كإقليم كردستان الذي ينعم بالأمن واكتمال البنى التحتية فقد رصدت له مبالغ كبيرة بالموازنة".