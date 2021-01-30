مستشار الكاظمي: تغيير سعر برميل النفط سيقلل العجز في الموازنة

كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، عن وجود نقص في الإيرادات والتمويل، فيما أشار إلى أن تغيير سعر برميل النفط في الموازنة سيقلل العجز.



وقال صالح وفقا لوكالة الأنباء الرسمية: إن "الريع النفطي يشكل 83 % من الموازنة، والمصروفات الفعلية تصل الى اكثر من 90 %"، مبيناً أنه "في قانون الادارة المالية يعتمد على سعر برميل النفط ويكون السعر متحفظاً خوفاً من تقلبات السوق".

وأضاف صالح أن "الحكومة تواجه نقصاً في الإيرادات والتمويل"، مشيراً الى أن "المسودة الأولى للموازنة دخلت مجلس النواب وتضمنت تحديد سعر برميل النفط بـ42 دولاراً، وهو سعر متحفظ، إلّا أنه يباع الآن بأكثر من ذلك، وما يهمنا هو متوسط اسعار النفط لسنة 2021".

وتابع المستشار، أنه "في حال عدّل مجلس النواب السعر سيكون مفيداً، وسيكون التعديل بـ3 دولارات، أي ما يعادل 3 مليارات دولار وهذا يقلل من العجز"، موضحاً أنه "في حال غير مجلس النواب سعر برميل النفط فيجب أن يكون ذلك بالتنسيق مع الحكومة ليكون تنفيذ الموازنة واضحاً للجميع".

وأكد أن "الإيرادات غير النفطية مهمة جداً، لكن انضباطها ضعيف سوى في التحصيل الجمركي وعوائد موجودات الدولة"، لافتاً الى أن "الحكومة اليوم عازمة على تنويع الإيرادات وتعظيمها، وهو قيد الموازنة، إلّا أن الصعب هو وضع القيود على رأسها".