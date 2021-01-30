زين: نحن الشركة الوحيدة التي سددت كافة المستحقات ورسوم الترخيص

قال الرئيس التنفيذي لشركة زين العراق علي الزاهد، السبت، إن شركته هي الوحيدة التي التزمت بقرارات القضاء وسددت مستحقات ورسوم الترخيص كافة.



وقال الزاهد في تغريدة على "تويتر"، إن "زين الشركة الوحيدة التي امتثلت للقرارات وسددت كافة المستحقات ورسوم الترخيص، رسوم الترددات الإضافية ووقعت ملحق العقد مع هيئة الاعلام والاتصالات".

وأضاف "انا مندهش بل مصدوم بعدم التحدث عن الشركات المنافسة التي أطلقت خدمة 4G دون أن تدفع أي شيء ودون توقيع أي ورقة".

وكانت هيئة الاعلام والاتصالات اكدت اليوم السبت، أن شركة زين العراق قد استكملت جميع المتطلبات من حيث تسديد الديون المترتبة بذمتهاودفع مستحقات التجديد والطيف الترددي للجيل الرابع والجوانب القانونية الاخرى.