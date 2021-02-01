النفط تؤكد تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الوقود

وقال وكيل الوزارة حامد يونس الزوبعي في تصريحات صحفية تابعتها السومرية نيوز ان "الوزارة تعمل جاهدة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء على توفير ما تحتاج اليه الاخيرة من مختلف انواع الوقود لضمان ديمومة عمل المحطات التوليدية في عموم البلاد".وأضاف ان "الوزارة قدمت طيلة السنوات السابقة مختلف انواع الدعم لقطاع الكهرباء بما فيه الدعم المالي لتوفير الوقود الذي تحتاج اليه وزارة الكهرباء".واشار الى ان "وزارة النفط ابدت عند اقدام الجانب الايراني على خفض كميات الغاز التي يمنحها للمحطات الاستثمارية، استعدادها لتوفير اي وقود بديل لتعويض الغاز الايراني الواصل لتلك المحطات، لاسيما ان المحطات الكهربائية في عموم البلاد تعمل على الوقود البديل".واوضح الزوبعي ان هناك لجانا مشتركة تعمل على تلبية متطلبات وزارة الكهرباء من مختلف انواع الوقود لضمان استمرارية عمل محطات توليد الطاقة مؤكدا توفير ما يقارب 1500 مقمق من الغاز يوميا لضمان تشغيل المحطات التوليدية التي تعتمد عليه في المناطق الجنوبية".واكد ان الغاز الذي تقوم وزارة النفط باستثماره في المناطق الجنوبية يعرف بالغاز المصاحب لعمليات انتاج النفط، والذي اضحى محدودا وفق تخفيض اوبك الانتاج ، لاسيما ان انتاج الغاز يرتفع بحسب ارتفاع عمليات انتاج النفط وبالعكس".ولفت الى ان "كميات الغاز المصاحب وفق الانتاج الحالي 2700 مقمق، منها 1500 مقمق مستثمرة حاليا وتمنح لمحطات الكهرباء وبعض المنشآت الصناعية والمتبقي 1200 مقمق يتطلب استثماره انشاء منشآت، وهي الان تحت التنفيذ.