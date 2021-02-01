بهدف تخفيف الازمة.. البنك المركزي يعلن عن مبادرة جديدة لقروض الاسكان

وذكر البنك في بيان تلقته السومرية نيوز، أن "البنك المركزي العراقي، قرر استمرار مبادرته في دعم سيولة قطاع الاسكان (صندوق الإسكان والمصرف العقاري) لإقراض المواطنين و الموظفين الراغبين بشراء وحدات سكنية في عموم العراق بهدف التخفيف من آثار أزمة السكن التي يمر بها البلد".واضافت ان "منافذ التقديم على هذه القروض تتقسم الى نوعين، الاولى: قروض صندوق الإسكان التي تكون بمبلغ قدره (75) مليون دينار لبناء وحدات سكنية بمساحة لاتقل عن (100) متر مربع أو إضافة بناء في بغداد ومراكز المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (60) مليون دينار في اقضية العاصمة بغداد و (50) مليون دينار خارج مراكز باقي المحافظات، وقروض بمبلغ قدره (75) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية التي سبق وأن حصلت الموافقة على تمويلها من الصندوق، وسيكون القرض دون فوائد سوى عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5%) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة، لتسهيل قيمة القسط الشهري".وتابع "الثانية: قروض المصرف العقاري بمبلغ قدره (100) مليون دينار لشراء وحدات سكنية خارج المجمعات السكنية الاستثمارية بمساحة لاتقل عن (100) متر مربع، وستكون هذه القروض بفائده سنوية متناقصة نسبتها (2%) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة".وبين أن "قروض البيع بمبلغ (125) مليون دينار لشراء وحدات سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية، وستكون تلك القروض دون فوائد، على أن تستقطع عمولة إدارية لمرة واحدة نسبتها (5%) من قيمة القرض وبمدة سداد لاتتجاوز (20) سنة".وأضاف البنك المركزي ان "هناك مبادرة أخرى من خلال منح قروض للموظفين الموطنة رواتبهم في (المصارف الحكومية والخاصة) بمبلغ قدره (15) مليون دينار وبعمولة مقطوعة تستوفى لمرة واحدة وقدرها 4% من قيمة القرض وبفترة سداد 5 سنوات".