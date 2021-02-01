النفط : أكثر من 4 مليارات دولار إيرادات العراق في كانون الثاني الماضي

وقالت الوزارة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة عنه "ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت (88) مليونا (922) الفا و(697)برميلاً، بإيرادات مالية شهدت ارتفاعا طفيفا بلغت (4) مليارات و(739) مليونا و(82) الف دولار".واضاف البيان ان "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت قرابة (85) مليونا و(870) الفا و(503) براميل ، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة (3) ملايين و(52) الفا و(194) برميلا".واشارت الوزارة الى ان "معدل الكميات اليومي بلغ مليونين و(868) الف برميل، مبينة ان معدل سعر البرميل الواحد بلغ (53.294) دولارا".