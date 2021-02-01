الزراعة: التمور العراقية ستدخل الأسواق العالمية

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، أن التمور العراقية ستدخل الأسواق العالمية، مؤكدة اعداد دراسة شاملة لجميع النشاطات والمعوقات التي يتعرض لها قطاع التمور.



وأوضح مستشار الوزارة مهدي القيسي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "العراق بلد النخيل، وبناء على الخطة الاستراتيجية التي قدمتها الوزارة لتطوير قطاع النخيل، كلفت الوزارة بترأس لجنة على وفق الأمر الديواني المرقم 14 لسنة 2020".

وأضاف، أنه "ترأس هذه اللجنة التي تضم أيضا عضوية كل من لجنة المستشارين ووزارة المالية وممثل عن وزارة التجارة والشركة العراقية لتصنيع التمور وهي قطاع مختلط"، مؤكدا أن "اللجنة أعدت دراسة شاملة لجميع النشاطات والمعوقات التي يتعرض لها قطاع التمور، وأنها أصدرت 16 توصية، ونظرت في اصناف التمور التي تتجاوز 540 صنفا وعملت على اختزال الأصناف".

وأشار الى أن "قسما من الأصناف لا تحتوي على جدوى اقتصادية، وأنه تم التركيز على الأصناف ذات الجدوى الاقتصادية"، لافتا الى أن "التمور العراقية ستدخل الأسواق العالمية بسعر يتناسب مع قيمتها".