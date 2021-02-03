وزير العمل يعلن شمول 91 ألفاً بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأربعاء، أن نسبة التخصيصات من الأموال في موازنة 2021 تكفي لخطط الوزارة لهذا العام، فيما كشف عن شمول 91 ألفاً بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي.



وقال الركابي، وفقا لوكالة الانباء العراقية إن "هناك التزاماً بدخول العمالة الأجنبية، إضافة إلى تشغيل بنسبة 50 % من الأيادي العراقية بحسب ما أقرته القوانين"، لافتا إلى أن "الشركات التي لم تستجب لتشغيل العمالة العراقية تتم احالتها للقضاء وفقا لقانون العمل".

وبيّن أن "التقديرات تشير الى وجود نحو 400 إلى 600 ألف من العمالة الأجنبية في البلاد"، موضحا أن "الذين حصلوا على إجازة ترخيص من قبل وزارة العمل هم بنحو 55 ألفاً فقط، وأن عددهم كان 13 ألفاً لكن بسبب إجراءات الوزارة ارتفع إلى هذا العدد".

وبيّن أن "الوزارة حصلت على تخصيصات كبيرة ضمن موازنة 2021 سواء كان ما يتعلق بشبكة الحماية الاجتماعية او هيأة ذوي الإعاقة"، مشيرا إلى أن "هناك شمولا جديدا، إضافة إلى زيادة في سقف الاعانة في حال إقرار مجلس النواب ذات المبالغ التي احيلت من قبل الحكومة".

وأوضح أن "الملاكات التفتيشية في جميع المحافظات تمكنت من شمول 91 ألفاً، كأعداد جديدة، بالحماية الاجتماعية في غضون 5 أشهر وما زال العمل مستمرا".