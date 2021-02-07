الكاظمي يوجه بتشكيل فريق عمل لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة

وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بتشكيل فريق عمل لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة.



وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه، إن "الكاظمي التقى رئيس الاتحاد العام للجمعيّات الفلاحية ومجموعة من ممثلي الفلاحين والمزارعين من محافظة البصرة، واستمع الى عرض شامل للمشاكل والمعوّقات التي تواجه تسويق المحاصيل الزراعية المحلّية وإنتاجها، خلال اللقاء الذي حضره وزير الزراعة ووزير والنفط".

ووجّه الكاظمي، وفقاً للبيان، الجّهات المختصّة وبشكل عاجل "بتشكيل فريق برئاسة جهاز الأمن الوطني ومديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية وممثلين عن مديريات الزراعة واتحاد الجمعيات الفلاحية لمتابعة المحاصيل الزراعية المهرّبة وضبطها".

وكلف رئيس الوزراء، الفريق "بمهمة تفتيش المراكز التسويقية لضبط البضائع المهرّبة، فضلًا عن إحالة المُهرّبين والمتورّطين الى القضاء وإتلاف الكمّيات المهرّبة التي يجري ضبطها"، مبيناً أن "هدف هذه الإجراءات هو الحفاظ على المنتج المحلّي ودعمه".

وأشار البيان إلى أن "قرارات بهذا الشأن ستصدر قريبا جدا عن مجلس الوزراء لأجل دعم الفلّاحين وإنتاجهم، ولأجل الإعتماد على التقويم الزراعي في تحديد الاحتياج من المُنتجات الزراعية المسموح باستيرادها بما لا يلحق الضرر بالإنتاج المحلي".