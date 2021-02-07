تركيا تكشف حجم تبادلها التجاري مع العراق

كشف السفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز، اليوم الاحد، عن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق، مؤكداً أن العراق أحد الدول الخمس التي استوردت منها تركيا خلال عام 2020.



وذكر يلدز في تدوينة له على تويتر، تابعتها السومرية نيوز، أن "الدول الخمس الأولى التي قامت تركيا بالاستيراد منها سنة ٢٠٢٠: هي الصين، المانيا، روسيا الاتحادية، الولايات المتحدة الامريكية، العراق". وأشار إلى أن "حجم التبادل التجاري لسنة ٢٠٢٠ بين تركيا والعراق بلغ ٢٠ ملياراً ٦٦٦ مليون دولار"، موضحاً أنه "بهذا تخطى مجموع حجم التبادل التجاري حاجز الـ٢٠ مليار دولار تصدير + استيراد".