النفط: أسعار المحروقات لن ترتفع

اعلنت وزارة النفط، الاحد، أن أسعار المحروقات لن ترتفع بعد ارتفاع سعر الخام في المصافي.



وقال وزير النفط احسان عبد الجبار، بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "ارتفاع سعر الخام الواصل للمصافي لن يؤدي إلى ارتفاع أسعار المحروقات".

