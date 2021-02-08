النفط يتخطى حاجز الـ60 دولاراً للمرة الاولى منذ عام

وارتفعت قيمة العقود الآجلة لخام برنت لشهر نيسان بنسبة 0.77% ما يصل الى 60.01 دولارا للبرميل، كما ارتفعت اسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس لشهر اذار بنسبة 1.18% الى 57.53 دولار.ويعود ارتفاع أسعار النفط إلى التفاؤل بشأن انتعاش الطلب في السوق بعد توسيع حملات اللقاح ضد فيروس كورونا، حول العالم ما قد يؤدي إلى انخفاض معدلات الإصابة بمرض "كوفيد-19" ورفع قيود الحجر الصحي، وبالتالي عودة الطلب على النفط إلى مستويات ما قبل تفشي الوباء.