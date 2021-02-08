قريباً.. وفد تركي يناقش في بغداد برتوكول تعاون بشأن نهر دجلة

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، اليوم الاثنين، أن وفداً تركياً سيصل إلى بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة تفاصيل بروتوكول التعاون في مجال نهر دجلة.



وذكر الحمداني بحسب وكالة الأنباء العراقية، أن "الحكومة العراقية قدمت مسودة بروتوكول للتعاون في مجال نهر دجلة الرئيس للجانب التركي"، مشيرا الى أنها "دخلت حيز المناقشات ونحن الان بانتظار وفد من تركيا لمناقشة تفاصيل البروتوكول الذي يتضمن انشاء مركز بحثي في بغداد".

وأضاف، أن "هنالك تفهما كبيرا من الجانب التركي لاحتياجات العراق المائية"، مؤكدا أن "جميع البوادر ايجابية، تتمثل بحسن التعامل وتبادل المعلومات وتأمين الحصص المائية التي تلبي حاجة البلاد".

وأشار الى أنه "تم تزويد الجانب التركي بجميع المعلومات المطلوبة واحتياجات واقع الحال الموجود في العراق"، مضيفا أن "الوزارة تعمل مع تركيا وايران على أمل أن تكون هنالك نفس الاستجابة من الجانب الايراني لغرض الوصول للتفاهمات التي تخص الروافد المشتركة مع ايران".