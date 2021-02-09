الزراعة تعلن عزمها وضع تسعيرة لبيع المنتجات الزراعية

أعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، عن عزمها وضع تسعيرة لبيع المنتجات الزراعية، مؤكدة أنها توازن بين حماية المنتج وحماية المستهلك.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن "الوزارة توازن بين حماية المنتج وحماية المستهلك، وندعو الفلاحين الى وضع أسعار مناسبة لمنتجاتهم الزراعية من البطاطا والطماطم".

وأضاف، أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أصدر في وقت سابق قرارات تدعم المنتج المحلي، ووزارة الزراعة تثمن تلك القرارات وتعتبرها جديرة بالاهتمام، وتعدها نقطة تحول تصب بصالح القطاع الزراعي"، مؤكدا أن "القرارات وحدها لا تكفي، وأنه لابد أن يكون للقوات الامنية دور بتطبيق تلك القرارات حرفيا".

وشدد النايف، على "أهمية أن تقوم القوات الامنية بتطبيق القرارات بشكل فعلي ومن دون التأثير على انسيابية نقل المنتج المحلي بين المحافظات، وأن يكون هدف القوات الامنية منع عمليات التهريب وليس نقل المنتجات المحلية بين المحافظات".

ولفت الى أن "بعض نقاط التفتيش الامنية تمنع نقل المنتج المحلي الاعتيادي بين المحافظات بحجة منع التهريب، مع أن نقل المنتجات المحلية بين المحافظات يؤدي إلى عملية التكامل الاقتصادي، وأن على القوات الامنية مساعدة الفلاحين والمنتجين بنقل محاصيلهم بين المحافظات".

وأردف النايف، أن "وزارة الزراعة بصدد التعاون حاليا مع الجمعيات الفلاحية وجمعية منتجي البطاطا والطماطم من أجل وضع تسعيرة لبيع المنتجات الزراعية بالجملة، ليتسنى لوزارة الزراعة متابعة الأسعار في الأسواق وضمان وصولها الى المواطنين بسعر مناسب".