المالية النيابية تخصص مبلغاً لميناء الفاو وتتخذ قراراً لحملة البكالوريوس

وقال بيان لمجلس النواب، إن "اللجنة المالية عقدت برئاسة النائب هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور أعضاء اللجنة واللجان النيابية الأخرى، اليوم الثلاثاء اجتماعها الرابع والاربعين الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١ ، والذي شارفت فيه على وضع اللمسات النهائية على القانون قبيل رفعه للتصويت في مجلس النواب".وناقشت اللجنة "ملف القروض الخارجية الذي حددته في أضيق الحدود بما يشمل المشاريع المستمرة وذات الجدوى الاقتصادية ، متخذةً هذه الخطوة بعد دراسة مستفيضة واستضافة أغلب وزراء الحكومة واكثر من ٣٠٠ مسؤول حكومي في مختلف القطاعات والإطلاع على كافة البيانات وتقارير ديوان الرقابة المالية".